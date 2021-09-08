В PGNiG оценили поставки газа в Польшу после завершения контракта с "Газпромом"

КАРПАЧ /Польша/, 8 сентября. /ТАСС/. Поставки газа в Польшу после завершения в 2022 году долгосрочного контракта с "Газпромом" будут стабильными. Об этом заявил в среду в ходе ХХХ международного Экономического форума глава польского энергетического концерна PGNiG Павел Маевский.

"Поставки газа на польский рынок после завершения контракта с "Газпромом" будут стабильными", - сказал он.

По словам Маевского, собственная добыча Польши держится на стабильном уровне в 4 млрд куб. мю газа в год. Большие объемы газа страна сможет получать через газопорт в Свиноуйсьце. "12 млрд куб. м. - общий объем СПГ, которым мы будем располагать после регазификации", - сказал Маевский. Кроме этого страна планирует активно использовать строящийся газопровод Baltic Pipe, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию, а также создать плавучий газовый терминал в Гданьске.

Согласно предварительным подсчетам, учитывая всю эту инфраструктуру, после 2022 года Польше все равно будет не хватать около 2 млрд куб. м. газа в год, так как спрос на это топливо в республике стремительно растет.

Отвечая на вопрос о возможности использования реверса на Ямальском газопроводе и поставок газа из Германии, Маевский сказал, что "технически это возможно, но нужно помнить, что это будет российский газ". "Это предмет торговых переговоров, не хочу говорить о деталях", - сказал он в ответ на вопрос о потенциальных партнерах.

Маевский не исключил возможности периодической покупки российского газа после истечения долгосрочного контракта с "Газпромом" в 2022 году. "Наша стратегическая цель заключается в том, чтобы быть независимыми от поставок [газа] с одного направления. Ямальский контракт закончится, и мы не будем заключать очередное долгосрочное соглашение, которое могло бы его заменить", - сказал он.

"Одновременно мы не исключаем в случае выгодных условий каких-то текущих поставок газа, если будет такая экономическая необходимость", - констатировал Маевский.

По его словам, компания действует на основании торгового права.

Газ в Польше

Польша использует около 20 млрд куб. м газа в год. Власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" (Ямальское соглашение) после его завершения в 2022 году. Это соглашение предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд куб. м газа в год.

В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ), который поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце, а также строительства газопровода Baltic Pipe. Среди других проектов - расширение хранилищ, создание нового терминала СПГ в Гданьске и интерконнекторов с Литвой и Словакией, которые должны позволить передавать газ в обоих направлениях.