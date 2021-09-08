Власти Челябинской области выделили 500 млн рублей аграриям, пострадавшим от засухи

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Челябинской области приняли решение направить 500 млн рублей на компенсацию части затрат по приобретению семян и кормов аграриям, которые пострадали от засухи в 2021 году, говорится в среду в сообщении, распространенном пресс-службой областного правительства.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о выделении 500 млн рублей из областного бюджета на компенсацию части затрат по приобретению семян и кормов сельхозтоваропроизводителями. Решение было озвучено сегодня на совещании губернатора о ходе уборочных работ в 2021 году. Текущий год для сельского хозяйства вновь оказался сложным из-за почвенной и атмосферной засухи", - сказано в сообщении.

Уточняется, 200 млн рублей направят на покупку семян, чтобы сохранить посевные площади и качественно провести яровой сев в 2022 году, еще 300 млн рублей - на закупку кормов для сохранения численности поголовья крупного рогатого скота.

По данным пресс-службы, в 2021 году в 11 районах региона был введен режим ЧС по засухе. Однако, благодаря техническому и технологическому обновлению отрасли, которое ведется с господдержкой, в области планируется собрать 1 млн 100 тыс. тонн зерновых. Будут выполнены планы по сбору овощей.