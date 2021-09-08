Более 2,5 тыс. человек примут участие в Тюменском нефтегазовом форуме

ТЮМЕНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Порядка 2,5 тыс. человек уже зарегистрировались на участие в Тюменском нефтегазовом форуме, сообщил журналистам заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на пресс-конференции "TNF: главный отраслевой форум страны" в среду.

"Традиционно форум пройдет в рамках трех дней. В этом году мы расширяем площадку нашей выставки. Стенды будут размещать более 60 компаний, уже стремится к 70 это число. Хочется отметить, что каждый год мы увеличиваем количество участников выставки и расширяется сама площадь, в этом году шатер составит более 1 600 кв. м. Это связано и с расширением количества участников и с тем, что мы соблюдаем все необходимые меры безопасности. <…> По количеству участников - уже зарегистрировано порядка 2,5 тыс., в последние дни очень активно традиционно заявляются еще большое количество", - сказал он.

Пантелеев отметил, что помимо стратегических вещей важная составляющая - это технологические дни. "У нас есть несколько уникальных продуктов, которые сегодня все больше обретают полезность для нефтегазового сектора. <…> В этом году совместно с нашим основным партнером [нефтегазового] кластера компанией "Газпромнефть" будет сделано еще одно мероприятие - технологический акселератор. Это история, которая позволяет не только презентовать свой проект, а совместно пройти повышение его эффективности и доведение до уже образца, который может быть реализован не только в масштабах страны, а стать и возможностью для экспортных взаимоотношений", - добавил он.

Генеральный директор ассоциации "Нефтегазовый кластер", программный директор Тюменского нефтегазового форума (TNF) Александр Сакевич добавил, что площадь павильона, где будет размещена выставка, составит более 1,5 тыс. кв. м. "Если на следующий год будем еще ее расширять, то, наверное, уже приблизится к 2 тыс. кв. метров", - отметил он, уточнив, что выставка будет доступна всем горожанам.

TNF 2021 пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т. д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области.