Энергоблок № 3 Белоярской АЭС запустили после планового ремонта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Энергоблок №3 Белоярской атомной электростанции (Свердловская область) в среду запустили после планового ремонта.

"Энергоблок №3 находится в режиме пуска. Электрическая мощность блока составляет 250 МВт. Энергоблок №4 работает на номинальном уровне мощности. Отклонения от установленных пределов и условий безопасной эксплуатации нет", - сообщили на станции.

В конце июля энергоблок №3 электростанции вывели из эксплуатации для планового ремонта. Планировалось провести техобслуживание и ремонт турбин и насосов, другого тепломеханического и электротехнического оборудования, а также чистку конденсаторов турбин и газоохладителей генераторов.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 и №4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность 1 485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.