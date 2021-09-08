Ленобласть готова запросить инфраструктурные кредиты на 53,6 млрд

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ленинградская область готова запросить на реализацию своих проектов инфраструктурные кредиты на 53,6 млрд рублей, большая часть проектов уже прошла главгосэкспертизу. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко во время Московского финансового форума в среду.

"Если разговор о том, сколько мы проектов готовы запросить и на какую сумму, - у меня 53,6 млрд, из них проекты на 39,5 млрд прошли уже госэкспертизу", - сказал губернатор.

По его словам, для Ленобласти установили лимит объема займа по таким кредитам в размере 8,5 млрд рублей. "Понимаю, что встану в очередь, и может все-таки кто-то из коллег небольшую сумму не израсходует, а вот мы уже здесь, "в засаде", с проектами, прошедшими экспертизу", - добавил Дрозденко.

При оглашении послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.