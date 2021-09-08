Бывший владелец ЧТПЗ рассматривает подачу заявки на золоторудное месторождение Кючус

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Бывший владелец ЧТПЗ Андрей Комаров рассматривает подачу заявки на разработку золоторудного месторождения Кючус в Якутии. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к структурам бизнесмена.

"Принадлежащая Комарову "Атом Голд" рассматривает возможность подачи заявки на аукцион на право пользования недрами месторождения Кючус. В настоящее время компания производит оценку своего участия, а также анализирует аукционные условия", - сказал источник.

Аукцион на право пользования месторождением пройдет 8 октября. Роснедра будет принимать заявки на участие до 22 сентября. Размер стартового платежа - 2,2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что золотодобытчик "Полюс" также рассматривает подачу заявки на разработку месторождения.