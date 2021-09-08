Цена газа в Европе преодолела $670 за 1 тыс. куб. м

ТАСС, 8 сентября. Цена на газ в Европе в ходе торгов 8 сентября продолжает расти и уже превысила отметку $670 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 8 сентября превысила $672 за 1 тыс. куб. м, или €55,55 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Ранее в среду цена газа в Европе преодолела отметку в $660 за 1 тыс. куб. м.

Как сообщал начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников, цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время на нынешнем уровне, предпосылок для их снижения пока нет.