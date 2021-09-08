Около 15 млрд рублей в бюджете России составили налоги от самозанятых

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Самозанятые граждане выплатили налоги на сумму около 15 млрд рублей с момента начала работы нового налогового режима. Об этом заявил глава ФНС РФ Даниил Егоров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Что касается доходов, которые отразили люди, - это уже более 570 млрд рублей с момента начала работы режима. Что касается налога, то это уже под 15 млрд рублей. И у нас около 5 тыс. 600 человек регистрируется. Все идет так, как задумано", - сказал он.

Егоров отметил, что прошедший год показал значимость налоговых органов не только в области "сбора денег", но и в вопросах коммуникации, информирования и помощи населению.