Свыше 3 млрд рублей направят на цифровое развитие производительности труда

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 3 млрд рублей из федерального бюджета до конца 2024 года будет направлено на развитие цифровой экосистемы производительности труда, которая позволит использовать лучшие IT-решения для достижения задач бережливости. Об этом в среду в ходе пленарного заседание форума "Вектор производительности" в Рязани заявил замдиректора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Иван Костин.

"Председатель правительства РФ 23 августа утвердил постановление, системе быть. До конца 2024 года будет выделено более 3 млрд рублей, и это только бюджетные деньги. Здесь достаточно большое количество соинтересантов со стороны и финансовых организаций и целого созвездия IT-компаний в России <…> И не зря называясь экосистемой мы в этом году начнем предоставлять решения и сервисы, которые будут направлены также на прокачку производительности труда в той части, в которой алгоритмизация и применение отдельных софтверных решений помогает и там, где эти решения помогают навести порядок", - сказал он.

Как уточнил Иван Костин, уже в 2021 году участниками проекта по развитию цифровой экосистемы смогут стать около 100 предприятий. На их базе пройдет фаза диагностики экосистемы, оценка комплексности существующих решений. Сейчас проходят корпоративные процедуры по созданию оператора, учредителями которого выступили Федеральный центр компетенций и госкорпорация "Ростех".

8-9 сентября в Рязани проходит III деловой форум "Вектор производительности", ключевой темой обсуждения которого станет расширение периметра организации мероприятий по повышению производительности труда и внедрения технологий бережливого за счет вовлечения в работу промышленных предприятий, не подпадающих под критерии национального проекта "Производительность труда", а также органы государственного и муниципального управления и их подведомственных организаций.