Польский оператор "Дружбы" не обсуждает с Белоруссией вопросы реверса нефти по этой трубе

КАРПАЧ /Польша/, 8 сентября. /ТАСС/. Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" - компания PERN - давно не ведет с белорусской стороной переговоры о реверсных поставках нефти по этой трубе. Об этом заявил в среду в ходе ХХХ Международного экономического форума заместитель главы компании Матеуш Радецкий, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"С точки зрения того, как сконструирована наша инфраструктура, есть возможность поставок на восток, если нет поставок на запад. Чтобы это модифицировать, нужно построить еще один насос, который позволит качать нефть и на запад, и на восток, а со стороны Белоруссии нужен отдельный трубопровод, у которого должна быть насосная система, которая позволила бы подавать нефть", - сказал он.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли такое расширение инфраструктуры, Радецкий сказал, что сейчас такого диалога нет. "Мы вели переговоры, но уже давно не ведем. Они [Минск] занимаются своими делами", - отметил он.

"Сегодня, если бы возникла ситуация остановки поставок с востока, то мы в состоянии передавать нефть на восток через нашу систему. Мы к этому готовы при условии закрытия [поставок с востока]. Если бы мы хотели параллельно получать поставки с востока, то здесь нужна подготовка, в том числе белорусской системы", - отметил представитель компании.

В 2020 году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что на фоне проблем поставок нефти из РФ необходимо искать альтернативу российским поставкам сырой нефти. Рассматривались различные варианты, в том числе поставки реверсом по трубопроводу "Дружба" из Гданьска американского и саудовского сырья.