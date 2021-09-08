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Минфин изучает предложения по увеличению обратного акциза на авиатопливо

С такой инициативой ранее выступил Минтранс

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минфин получил предложения по увеличению обратного акциза на авиатопливо от Минтранса. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в рамках Московского финансового форума.

"Там есть такие предложения от Минтранса, да, мы смотрим", - сказал Сазанов, добавив, что необходимо изучить этот вопрос.

Ранее заместитель руководителя Минтранса Игорь Чалик сообщил журналистам, что Минтранс предложил увеличить обратный акциз на авиакеросин с 2,06 рубля за тонну до 3,5 рубля.

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