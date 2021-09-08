Российские губернаторы считают развитие центров экономического роста приоритетом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Поддержка центров экономического роста, в первую очередь крупных городских агломераций, должна стать приоритетом в развитии регионов, считают принимающие участие в Московском финансовом форуме главы субъектов России. При этом выделение средств этим центрам может быть определено приоритетом, а может определяться пропорционально вкладу в экономику региона.

"Нам надо концентрировать ресурсы на точках роста. Безусловно, для чего же мы их тогда определяем. <...> Если мы говорим о равномерном развитии. <...> Если мы концентрируем как раз развитие агломераций, <...> то, конечно, нам нужно все механизмы под это затачивать", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на сессии "Новые механизмы стимулирования инвестиционной активности. Агломерации как инструмент динамичного социально-экономического развития регионов".

В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает, что приоритетом должна стать поддержка не агломераций, а центров экономического роста. "Нужно говорить не об агломерациях, а о центрах экономического роста, под это понятие попадают и мегаполисы миллионные, с прилегающей территорией, и средние, и малые города, и районные центры. Если посмотреть на Новосибирскую область, как, в принципе, на любой другой субъект страны, сельский муниципальный район с райцентром - это, по сути дела, территория с агломерацией, со всеми признаками, задачами и проблемами. <…> Когда говорим о развитии центров, нужно иметь, в том числе и такие центры, развитие которых влияет на пускай локальную, достаточно обширную территорию", - считает он.

Говоря о механизме финансирования подобных центров, Травников отметил, что "нужно пропорционально вкладу в развитие региона ресурсы распределять". "Если агломерация дает больше, то при распределении ресурсов на развитие инфраструктуры, пропорционально нужно и давать", - пояснил новосибирский губернатор.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко считает, что при развитии агломераций самое важное - возможность совместного развития. "Для меня понятие агломерации - объединение субъектовых, межсубъектовых, межмуниципальных территорий по одному принципу - возможность совместного развития. Как улица с двусторонним движением: мы с Петербургом в агломерации. Что для нас дает Петербург? Инженерное, культурное, инфраструктурное обеспечение. Что мы даем Петербургу? Территориальное развитие, размещение производственных сил, экологическое развитие - надо куда-то мусор вывозить и утилизировать, рекреационное развитие совместных территорий и так далее", - считает он.

В январе 2020 года правительство России утвердило план реализации Стратегии пространственного развития до 2025 года. План направлен на эффективную организацию экономического пространства в России за счет формирования и развития перспективных центров экономического роста, раскрытия экономического потенциала различных типов территорий, развития человеческого капитала. Стратегию утвердили в феврале 2019 года.

О форуме

V Московский финансовый форум проходит 8 сентября 2021 года в Центральном выставочном зале "Манеж". Ключевая тема мероприятия - "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире". Организаторами форума выступают министерство финансов России и правительство Москвы.

ТАСС является информационным партнером мероприятия.