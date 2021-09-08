К домам 168 тыс. жителей ХМАО к 2023 году подведут газ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Газопровод-отвод "Компрессорная станция Южно-Балыкская - город Нефтеюганск", который обеспечит газом дома 168 тыс. жителей, построят в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году, сообщил в среду член правления - начальник департамента 313 ПАО "Газпром" Владимир Марков.

"Готовы проектное решение и экспертиза. На площадке уже начинают работать строители. В 2022 году вместо попутного нефтяного газа, который используется в Нефтеюганске, туда придет чистый природный газ", - сказал Марков во время торжественной церемонии открытия.

Как пояснил журналистам куратор строящегося объекта, начальник управления по строительству газопроводов-отводов и ГРС филиала "Газпром инвест" "Газпром газификации" Иван Денисов, завершить строительство первого этапа газопровода - отвода планируется в 2022 году, а второго - в 2023 году. По его словам, для бесперебойного газоснабжения потребителей Нефтеюганского района подключение объекта предусмотрено к двум магистральным газопроводам. "Подключать к стройке планируется и местных производителей, у которых будут закупать металлоконструкции, бетон, железобетонные изделия, песок", - добавил он.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что новый газопровод обеспечит надежность газоснабжения 168 тыс. жителей региона. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный уточнил, что в настоящее время в Югре из 194 населенных пунктов газифицировано 82, а 112 газа не имеют, в их числе целый район - Кондинский.

По данным региональных властей, ввод в эксплуатацию нового газопровода обеспечит надежность газоснабжения 168 тыс. жителей городов Нефтеюганска и Пыть-Яха - крупных промышленных центров Югры, создаст условия для газификации объектов социальной сферы поселка Каркатеевы с населением более 1,5 тыс. человек.

По информации департамента ЖКХ и энергетики Югры, отводы подключат к первой нитке магистрального газопровода "Комсомольское - Сургут - Челябинск" и ко второй нитке магистрального газопровода "Уренгой - Челябинск". В ходе работ также построят газораспределительные станции "Пыть-Ях" и "Каркатеевы", проложат автомобильные подъезды к проектируемым площадкам, линии связи и воздушные линии электропередачи.