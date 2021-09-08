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Bloomberg: "Газпром" планирует начать поставлять газ по "Северному потоку - 2" с 1 октября

По данным агентства, компания рассчитывает прокачивать газ по обеим ниткам трубопровода к 1 декабря
© Axel Schmidt/Nord Stream 2

ТАСС, 8 сентября. "Газпром" планирует начать поставлять газ по газопроводу "Северный поток - 2" с 1 октября, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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"Газпром" также рассчитывает прокачивать газ по обеим ниткам трубопровода уже к 1 декабря, отмечают источники агентства. При этом сроки поставок газа в газотранспортную систему Европы по-прежнему зависят от решения регулятора Германии, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что оператор проекта закончил укладку последней трубы "Северного потока - 2". Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года. "Газпром" сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

О проекте

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.

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