Мосбиржа не исключает появления на площадке бумаг катарских компаний

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Акции катарских компаний могут появиться на Московской бирже, рассказал ТАСС председатель правления торговой площадки Юрий Денисов в кулуарах Московского финансового форума.

"Мы с ними работаем с точки зрения определения, что мы можем сделать. Исследуем рынки, исходя из законодательства, исходя из наших возможностей. Мы это все обсуждаем, у нас действительно работа ведется", - пояснил он.

При этом Денисов отметил, что ответа на вопрос - какие это бумаги и из каких секторов, пока нет. Ранее Московская биржа и Катарская фондовая биржа (Qatar Stock Exchange) подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества, всестороннее укрепление партнерских отношений и взаимодействия между биржами. Президент основного акционера биржи - ассоциации НП РТС - Роман Горюнов также не исключил запуска "СПБ Биржа" торгов бумагами катарских компаний.

О форуме

Московский финансовый форум проходит с 2016 года, на его площадке обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства России. Ключевая тема МФФ-2021 - "Российская экономика: устойчивое развитие в условиях "новой нормальности".