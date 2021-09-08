Решетников заявил, что российская экономика "выздоровела" после пандемии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская экономика "выздоровела" после пандемии коронавируса нового типа. При этом потенциал ее восстановления еще не исчерпан, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя высказывания председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о ситуации в экономике, прозвучавшее на пленарной сессии Московского финансового форума.

"Экономика страны чувствует себя уверенно. По итогам второго квартала ВВП России полностью восстановился: в среднем за I квартал 2021 года - плюс 0,3% к допандемическому уровню, в июле - плюс 0,4%. По нашей оценке, потенциал восстановления экономики еще не исчерпан - есть резерв роста в таких отраслях, которые еще не достигли допандемического уровня (добыча полезных ископаемых, пассажироперевозки, сфера потребительских услуг - прим. ТАСС)", - сказал Решетников.

Министр отметил, что о восстановлении российской экономики свидетельствуют улучшение ситуации на рынке труда, позитивная картина в отраслевом разрезе, а также положительная динамика в сфере инвестиций. "То, что бизнес вкладывает деньги в свое развитие, расширяет мощности, - красноречиво говорит о том, что экономика "выздоровела", - подчеркнул Решетников, говоря о ситуации с инвестициями. По словам министра, сегодня наблюдается восстановление инвестиций в существенно пострадавшие от пандемии отрасли: гостиничный бизнес, отрасли общественного питания, торговля.

Глава МЭР добавил, что августовские выплаты на школьников и сентябрьские выплаты пенсионерам и военнослужащим окажут дополнительную поддержку потребительскому спросу и росту экономики в целом.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на Московском финансовом форуме, что кризис, вызванный распространением коронавируса, не завершился в полной мере, хотя многие страны в этом году выйдут на докризисные уровни ВВП. По его словам, кризис, вызванный пандемией, носит нестандартный характер. "Он действует не так, как действует механизм обычного экономического или финансового кризиса. Мы должны быть готовы к большей неопределенности и к большей гибкости, чтобы к этим проблемам нестандартного кризиса быть готовыми", - сказал Кудрин.

О форуме

Московский финансовый форум проходит с 2016 года, на его площадке обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства России. Ключевая тема МФФ-2021 - "Российская экономика: устойчивое развитие в условиях "новой нормальности".