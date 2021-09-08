Минвостокразвития предлагает ввести в ДФО инвестиционной кешбэк

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития предлагает ввести на территории Дальнего Востока систему инвестиционного кешбэка с возможностью вернуть 10% капитальных расходов при реализации проекта после ввода объекта в эксплуатацию. Соответствующее предложение озвучил первый заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов на Московском финансовом форуме.

"Есть интересное, на наш взгляд, предложение - предоставить на Дальнем Востоке инвестиционный кешбэк. <…> Можно в будущем рассмотреть возможность компенсировать, вернуть 10% капитальных расходов <…> после ввода объекта в эксплуатацию. <…> Мы посчитали, что в целом, если брать доходность, то в горизонте 10 лет оценивается по федеральным налогам в 11% без учета НДС", - сказал он.

Гусейнов также подчеркнул положительную динамику развития бизнеса на Дальнем Востоке. Он напомнил, что результат деятельности территорий опережающего развития и СПВ - 2,6 тыс. инвестпроектов на территории ДФО, 6,3 трлн рублей заявленных инвестиций с 2015 года, 2 трлн инвестиций уже осуществили, 196 тыс. заявленных рабочих мест, 82 тыс. из которых уже создали, 417 проектов ввели в эксплуатацию. Все это позволило за последние шесть лет обеспечить рост промышленного производства в макрорегионе на уровне 20% при среднероссийском значении 10,3%.