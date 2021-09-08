"Россети" подключили к сети Бондаревскую ВЭС на Ставрополье

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" подключила в Ставропольском крае Бондаревскую ветроэлектростанцию (проект компании "Новавинд", дивизиона Росатома) мощностью 120 МВт к электросети, сообщили в компании.

Для подключения станции на подстанциях "Ипатово" и "Светлоград" установили полукомплекты дифференциально-фазных защит для защиты оборудования от различных повреждений. Наряду с этим построили две линии электропередачи общей протяженностью порядка 12 км. На территории ВЭС также смонтировали распределительные устройства с двумя силовыми трансформаторами по 63 МВА каждый.

Ранее "Россети" обеспечили выдачу Кочубеевской ВЭС мощностью 210 МВт. В компании отмечали, что до конца 2024 года планируется подключить к сетям в общей сложности 3,8 ГВт новой мощности ВИЭ-генерации.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов России. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.