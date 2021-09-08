В Удмуртии построят 18 новых корпусов птицефабрики в 2022 году

ТАСС, 8 сентября. В Малопургинском районе Республики Удмуртия в 2022 году построят 18 новых корпусов птицеводческого комплекса агрофирмы "Феникс" стоимостью более 1 млрд рублей, сообщается в среду на сайте регионального правительства по результатам поездки главы региона Александра Бречалова.

"Предприятие планирует уже в 2021 году завершить строительство пункта убоя и переработки и ввести его в эксплуатацию, полученный продукт направлять на экспорт. В 2022 году намерено начать строительство 18 корпусов с напольным содержанием молодняка птицы на общую стоимость более 1 млрд рублей, в 2023 году - строительство инкубатория с общей стоимостью более 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

По проекту в птичниках единовременно можно содержать порядка 121 тыс. птенцов. Кормление, поение и микроклимат поддерживается в корпусах автоматически с помощью компьютерной программы.

Агрофирма "Феникс" с 2019 года реализует инвестиционный проект по созданию птицеводческого комплекса по производству мяса птицы и подрощенного молодняка. Официальное открытие нового агропроизводства состоялось в феврале 2020 года, на начальном этапе создали 25 новых рабочих мест.