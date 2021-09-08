Акционеры "Уралкалия" сократили состав совета директоров компании

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Акционеры "Уралкалия" на общем собрании изменили состав совета директоров, сократив трех человек, следует из сообщения компании. Решение приняли 8 сентября.

В частности, из совета ушли финдиректор "Уралхима" Игорь Буланцев, председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Коняев и директор по правовым вопросам "Уралхима" Дмитрий Татьянин.

В совете осталось семь человек - глава Ростеха Сергей Чемезов, неисполнительные директоры Дмитрий Мазепин (глава "Уралхима"), Александр Базаров и Елена Эскина, независимые директоры Даниэл Вулф, Люк Мане и Пол Остлинг.

О компании

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). Доля "Уралхима" Дмитрия Мазепина в уставном капитале "Уралкалия" составляет 81,4748%, "Уралкалий-инвест", 100%-ная дочка "Уралкалия", является держателем 18,53% уставного капитала компании.