На ТОСЭР "Снежинск" в Челябинской области организуют переработку пластика

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Снежинск" будет построен комплекс по переработке пластиковых отходов. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании "Атом-ТОР" (управляет ТОСЭР, созданными в закрытых административно-территориальных образованиях, где расположены предприятия госкорпорации "Росатом").

"ООО "Восток" станет резидентом территории опережающего развития "Снежинск" (Челябинская область), чтобы создать комплекс по переработке пластиковых отходов, а именно полистирола и полипропилена. Под новое производство уже выделен земельный участок", - говорится в сообщении пресс-службы. Инвестиционные обязательства по проекту составят 25 млн рублей. Выход предприятия на плановую мощность обеспечит создание 25 новых рабочих мест для жителей Снежинска.

Как сообщили ТАСС в "Атом-ТОР", в настоящее время на ТОСЭР в Снежинске зарегистрировано три резидента: ООО "СТК Развитие", ООО "МеталлоКорд Снежинск", ООО "Корпорация развития технологий". Последнее в сотрудничестве с градообразующим ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина" (входит в госкорпорацию "Росатом") реализует проект по предоставлению вычислительных мощностей компьютеров бизнесу. Потребители услуг - крупные финансовые организации и телекоммуникационные компании, компании малого и среднего бизнеса, частные лица.

В конце августа постановлением правительства РФ ТОСЭР "Снежинск" была расширена за счет включения семи новых участков. Также был расширен список видов экономической деятельности для резидентов. Общее их количество, таким образом, выросло на четыре и составило 23. В дополнение к ранее разрешенным теперь резиденты смогут реализовывать проекты в сферах металлургии, производства резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), машин и оборудования, не включенных в другие группировки. К созданию производств в настоящее время готовятся пять компаний с общим объемом инвестиций 2,9 млрд рублей, что позволит обеспечить работой 370 человек.