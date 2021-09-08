Россельхознадзор разрешил ввоз помидоров и перцев из двух провинций Турции

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор снимает временные ограничения на ввоз помидоров и перцев из регионов Анталья и Измир Турецкой Республики. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор под гарантии управления по продовольствию и контролю министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики с 9 сентября 2021 года снимает временные ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в турецких регионах Анталья и Измир", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, решение принято по результатам рассмотрения представленных турецкой стороной материалов о проделанной работе по предотвращению поставок в Россию плодов томатов и перцев, зараженных карантинными для стран - членов ЕАЭС объектами. Ограничения на поставки томатов и перцев из турецких провинций Анталья и Измир были введены в декабре 2020 года.