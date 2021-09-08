Чекунков: вся Курильская гряда войдет в разрабатываемую особую преференциальную зону

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Преференциальный режим, представляющий собой набор льгот и стимулов для бизнеса, будет распространен на всю Курильскую гряду. Особый налоговый режим планируют запустить до конца этого года, сообщил в интервью ТАСС глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Смысл создания преференциальной зоны на Курильских островах - взять лучшее и сделать еще лучше. По поручению премьер-министра Михаила Владимировича Мишустина мы вместе с коллегами из Министерства экономического развития РФ подготовили предложения, они сейчас прорабатываются Минфином, чтобы до конца года такой режим был введен. <…> Мы увеличим перечень налогов и увеличим срок, в который не нужно платить эти налоги, тем самым запуская на Курилах беспрецедентную преференциальную зону. В нее войдет вся Курильская гряда", - сказал он.

Ранее в среду министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что процесс обсуждения "не займет много времени".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение по поводу дополнительных мер поддержки предпринимателей в Сахалинской области. Речь идет о введении особого налогового режима на территории Курильских островов. В частности, планируется освободить организации от уплаты налогов на прибыль, добавленную стоимость, имущество, а также земельного и транспортного налогов.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявлял, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса. При этом Путин подчеркнул, что речь идет о компаниях, которые реально работают в регионе, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников.