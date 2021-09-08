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ВТБ стал владельцем 32,89% акций "Первого канала"

Сделку закрыли 8 сентября
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ стал владельцем 32,89% акций АО "Первый канал", говорится в сообщении кредитной организации.

Сделка была закрыта в среду, 8 сентября. Сумма сделки в сообщении не указана.

Ранее на полях Восточного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам, что "Первый канал" "вполне может зарабатывать приличные очень деньги и платить дивиденды". Банкир также подчеркивал, что телеканал является очень важным активом. В свою очередь, первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев в марте сообщал журналистам, что ВТБ планирует активно участвовать в развитии "Первого канала" в качестве акционера и что банк уже включился в работу.

ВТБ и "Первый канал"

ВТБ не в первый раз входит в состав акционеров "Первого канала". Так, в марте 2019 года банк приобрел 20% акций "Первого канала" у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Роману Абрамовичу. Однако 23 сентября 2020 года ВТБ вышел из капитала телеканала.

20 марта 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства, согласно которому ВТБ вернется в число негосударственных акционеров "Первого канала".

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