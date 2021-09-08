Акции "Русала" торгуются на максимуме со времени выхода на Мосбиржу

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Акции "Русала" торгуются на максимуме со времени выхода на Московскую биржу в марте 2015 г., следует из данных торгов. Акции компании выросли в среду на 6,5%, до 67 руб. за шт.

Цена на акции "Русала", который является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая, повышается с марта и уже успела обновить ряд максимумов. Повышение в последние дни вызвано новостями о государственном перевороте в Гвинее, которая обеспечивает 20% мировой добычи бокситов - основного сырья для производства алюминия. "Русал" владеет активами в стране.

Цены на алюминий также продолжают расти на беспокойстве о перебоях с поставками боксита в связи ситуацией в Гвинее.

На торгах в среду цена на металл поднималась до $2 тыс. 809,5 за тонну на LME, свидетельствуют данные биржи. Выше этой отметки цена была в последний раз в августе 2008 г.

Другие причины роста цен

Однако цена на алюминий, по мнению аналитиков, поддерживается не только событиями в Гвинее.

"Рынок алюминия в последнее время привлекает большое внимание: цены выросли на 39,7% с начала года - больше, чем на все основные товары сектора металлургии и добычи - на фоне структурных изменений на рынке алюминия в Китае. Инициативы по декарбонизации превращают Китай в нетто-импортера алюминия, что создает устойчивый дефицит и удерживает цены на алюминий на стабильно высоком уровне", - написали аналитики BCS Global Markets в своем ежедневном отчете.

По словам аналитика "Финама" Алексея Калачева, цены на алюминий растут больше вследствие спекулятивных настроений, чем реальных опасений перебоев с поставками. Бизнесу "Русала" также ничего не угрожает, уверен он. "Если бы что-то угрожало, акции "Русала" падали бы, а не росли", - полагает он.