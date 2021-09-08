В Ростовской области увеличат компенсации за газификацию домов до 50 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Ростовской области намерены увеличить сумму компенсации расходов на газификацию домовладений для отдельных категорий граждан с 20 тыс. до 50 тыс. рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе прямой линии в среду.

"У нас предусмотрена сегодня компенсация 50% стоимости газификации, но она не превышает 20 тыс. рублей на дом. Она положена отдельным категориям граждан. Мы сейчас рассматриваем вопрос изменений в областной закон, и я думаю, что уже осенью текущего года, в октябре, мы этот закон примем - и увеличим компенсацию, по нашим расчетам с 20 до 50 тыс. рублей", - сказал Голубев.

Кроме того, по его словам, рассматривается вопрос о расширении категории получателей данного вида поддержки.

В настоящее время уровень газификации Ростовской области на сегодня составляет около 88,5%. В августе глава региона сообщал, что в 2021 году планируется газифицировать 35 населенных пунктов в регионе. Тогда же генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов сообщал, что за пять лет в Ростовской области планируется газифицировать 212 населенных пунктов. Кроме того, в регионе необходимо догазифицировать около 149 тыс. домовладений.