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"Алроса" купила более 80% алмазов на аукционе Гохрана 7 сентября

Как сообщили в компании, аукцион собрал "рекордное" количество участников

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "Алроса" приобрела более 80% алмазов, выставленных министерством финансов РФ на аукцион 7 сентября, говорится в сообщении компании.

"Действуя в интересах своих клиентов, которые сталкиваются с нехваткой сырья для выполнения текущих заказов, "Алроса" приобрела свыше 80% алмазов, выставленных министерством финансов РФ на аукцион 7 сентября", - отмечается в сообщении.

По данным компании, аукцион собрал "рекордное" количество участников.

Средне- и мелкоразмерное сырье, которое было выставлено на продажу, сейчас пользуется "достаточно сильным спросом", говорится в сообщении.

"Алроса" приобрела алмазы от имени и по поручению своих проверенных клиентов - членов Alrosa Alliance, сообщает компания.

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