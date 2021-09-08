Глава Ленинградской области высказался за госрегулирование цен на минеральные удобрения

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Механизм госрегулирования цен на минеральные удобрения необходим в России, чтобы поддерживать рост производительности труда предприятий. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на Московском финансовом форуме в среду.

"Пока у компании есть возможность получить добавочную стоимость не за счет роста интенсивности производительности труда, а за счет цены, она возьмет то, что ей проще, за счет цены. <…> Здесь нужен реальный механизм, который бы позволял регулировать. Хотя я не сторонник госрегулирования, но в данном случае без этого роста производительности труда не будет", - сказал Дрозденко.

По словам губернатора, в 2020 году компании, производящие минеральные удобрения на территории региона, заметно подняли цену. "Один из аргументов - вы же видите, что происходит на мировых рынках: цены на минеральные удобрения "поперли", почему мы должны продавать на внутреннем рынке с таким дискаунтом", - объяснил Дрозденко позицию производителей.

V Московский финансовый форум проходит 8 сентября 2021 года в Центральном выставочном зале "Манеж". Ключевая тема мероприятия - "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире". Организаторами форума выступают министерство финансов России и правительство Москвы.

ТАСС является информационным партнером мероприятия.