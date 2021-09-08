Цены на плодоовощную продукцию в России в августе упали на 8,39%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Стоимость плодоовощной продукции в России в августе 2021 года снизилась на 8,39% по сравнению с июлем, говорится в материалах Росстата.

Так, свекла в среднем по стране подешевела на 42,9%, морковь - на 34,8%, картофель - на 17%, виноград - на 15,8%, помидоры - на 15,6%, огурцы - на 13,9%. В частности, в шести регионах Российской Федерации цены на свеклу снизились на 0,1-19,9%, в девяти регионах - на 20-29,9%, в 62 - на 30-57,5%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. При этом в семи регионах цены на свеклу выросли на 0,1-21,1%.

Цены на морковь в 10 регионах снизились на 0,1-19,9%, в 11 - на 20,0-29,9%, в 60 - на 30,0-49,9%. В четырех регионах РФ цены на морковь выросли на 0,1-5,5%. Стоимость картофеля в 40 регионах РФ упала на 0,1-19,9%, в 39 - на 20-33,5%. При этом в шести регионах цены на картофель выросли на 0,1-21,1%. Также, по данным Росстата, цены на лимоны в среднем по стране выросли на 24,1%, апельсины - на 5,7%, чеснок - на 3,7%, сухофрукты - на 1,7%.

Кроме того, в августе куриные яйца в среднем по России подешевели на 3,4%, при этом в 43 региоанх - на 0,1-3,9%, в 33 - на 4-12%. В двух регионах цены не изменились. В семи регионах цены на яйца выросли на 0,1-1,6%. Сахарный песок в среднем подорожал на 0,5%, в том числе в 23 регионах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 10 - на 1-1,9%, в восьми - на 2-6,4%. В 14 регионах цены не изменились. В 30 регионах сахарный песок подешевел на 0,1-2,1%.

Рост цен на подсолнечное масло в среднем по России составил 0,2%, в том числе в 34 регионах - 0,1-0,9%, в 16 - 1-3,8%. В 10 регионах цены не изменились. В 25 регионах цены на подсолнечное масло снизились на 0,1-2,5%.

Среди прочих продовольственных товаров пшено подешевело на 1,2%, мороженая неразделанная рыба - на 0,9%, натуральный кофе в зернах и молотый - на 0,8%, шоколад - на 0,7%, сгущенное молоко и коньяк - на 0,2%.

Цены на свинину выросли на 2,5%, говяжью печень - на 2,1%, говядину - на 1,6%, мясной фарш - на 1,3%, мясные консервы - на 1,1%, кулинарные изделия из птицы - на 0,9%, баранину, сосиски, сардельки, пельмени, манты, равиоли - на 0,8%. Печенье подорожало на 1,5%, живая и охлажденная рыба, икра лососевых рыб, овощные консервы для детского питания, овсяные хлопья "Геркулес" - на 1,3%, фруктово-ягодные консервы для детского питания, минеральная вода, кексы и рулеты - на 1,2%, охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород, филе сельди, национальные сыры и брынза, плавленые сыры, майонез, фруктовые соки, пряники, соль - на 0,9-1,1%.