Natura Siberica возобновляет работу части магазинов

МОСКВА, 8 сентября./ТАСС/. Российский производитель косметики Natura Siberica возобновляет работу части своих магазинов, с 8 сентября открываются розничные точки Organic Shop. Об этом говорится в сообщении компании.

"Natura Siberica сообщает о возобновлении работы части розничных магазинов в России. С 8 сентября двери перед посетителями откроют магазины сети Organic Shop. В настоящее время ведется работа по восстановлению продаж в России всей линейки продукции Natura Siberica", - сообщает компания.

Natura Siberica приостановила выпуск товаров, а также работу своей розничной сети в России 1 сентября из-за конфликта с эстонской компанией OU Good Design по договору на лицензионное использование товарных знаков компании. Эстонской компании OU Good Design принадлежат такие бренды, как "Рецепты бабушки Агафьи", "Аптечка Агафьи", Planeta Organica, Natura Siberica.

В настоящее время в России находится 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica. Они располагаются в торговых центрах и в отдельно стоящих зданиях. "В первую очередь мы работаем над открытием торговых точек Organic Shop, впоследствии рассчитываем запустить все 80 точек", - отмечается в сообщении.