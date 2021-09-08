МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. X5 Retail Group разместила облигации на 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"X5 Retail Group N.V. объявляет о размещении рублевых облигаций ООО "Икс 5 Финанс" серии 002P-01 на сумму 10 млрд руб.", - отмечается в сообщении.

Ставка купона по облигациям с офертой через три года установлена в размере 7,6% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.

Организаторы размещения - Сбербанк КИБ, Райффайзенбанк, банк "Открытие" и Газпромбанк.

X5 Retail Group N.V.- ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток" и гипермаркетами под брендом "Карусель". На 30 июня 2021 г. под управлением компании находились 18 тыс. 295 магазинов.