{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

X5 Retail Group разместила облигации на 10 млрд рублей

Ставка купона по облигациям с офертой через три года установлена в размере 7,6% годовых
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. X5 Retail Group разместила облигации на 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"X5 Retail Group N.V. объявляет о размещении рублевых облигаций ООО "Икс 5 Финанс" серии 002P-01 на сумму 10 млрд руб.", - отмечается в сообщении.

Ставка купона по облигациям с офертой через три года установлена в размере 7,6% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.

Организаторы размещения - Сбербанк КИБ, Райффайзенбанк, банк "Открытие" и Газпромбанк.

X5 Retail Group N.V.- ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток" и гипермаркетами под брендом "Карусель". На 30 июня 2021 г. под управлением компании находились 18 тыс. 295 магазинов.

Теги
Россия
"Норникель" предложил расширить льготы для бизнеса, развивающего спортивную инфраструктуру
По словам вице-президента компании, бизнес не должен владеть непрофильными активами, но и у государства не всегда на это есть деньги
Читать полностью