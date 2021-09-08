Минпромторг объяснил рост цен на стройматериалы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Рост цен на строительные материалы в России в августе связан с сезонным спросом и резким скачком стоимости грузоперевозок, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Стоимость доставки стройматериалов по железной дороге выросла на 20-90%, автомобилями - на 10-25%, сообщил он.

По данным Росстата, цены на строительные материалы в августе выросли на 30% по сравнению с августом прошлого года, а с начала 2021 года - на 26,3%.

"Колебания цен на различные виды строительных материалов традиционно зависят от сезонного фактора: так, ценовой пик обычно приходится на середину лета (июль-август), а осенью наблюдается тенденция к снижению стоимости. Продолжившийся в августе рост цен на строительные материалы также вызван резким скачком стоимости грузоперевозок", - отметил Евтухов, слова которого приводит пресс-служба Минпромторга.

По данным производителей стройматериалов, стоимость транспортировки автотранспортом выросла на 10-25%, железнодорожным транспортом - от 20% до 90% в зависимости от направления и вида материала, уточнил замминистра. Стоимость транспортировки в конечной цене стекла составляет 10-20%, теплоизоляций - 20-30%, цемента - 30-40%, нерудных материалов - от 50 до 90%.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы.

По данным Росстата, цены на строительные материалы в августе 2021 года замедлили рост по сравнению с июлем до 0,41%.