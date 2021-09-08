"Норникель" предложил расширить льготы для бизнеса, развивающего спортивную инфраструктуру

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. "Норникель" предложил расширить комплекс мер по изменению налогового законодательства для бизнеса, занимающегося спортивными объектами. Об этом ТАСС на полях форума "Россия - спортивная держава" сообщил вице-президент компании Дмитрий Пристансков.

"Мы сейчас расширили комплекс предложений в части совершенствования налогового законодательства. В 2019 году, на этом же форуме, на одной сессии с зампредседателя правительства Ольгой Голодец мы уже обсуждали возможность введения налоговой льготы на имущество. Именно на владение спортивным объектом бизнесом <...>. И ряд других. И предложения тогда были поддержаны. Но время идет, меняется. Сейчас появилась возможность, после пандемии, эту тему возобновить. И мы предлагаем немного расширить перечень мер", - сказал Пристансков.

По его словам, это набор системных мер для любого бизнеса. "[Бизнес] по сути не должен владеть или управлять непрофильными активами. Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что и у государства, у муниципалитетов, в казне может просто не быть достаточно средств на содержание, эксплуатационные расходы, ЖКХ", - сказал Пристансков.

Он считает, что государство и бизнес должны прийти к единому решению. "Мы будем как бизнес вкладывать, развивать инфраструктуру, предоставлять возможность заниматься спортом <...>. А от государства бизнес ожидает комплекса законодательных мер, в том числе с точки зрения льгот, налогообложения", - сказал Пристансков.

Выступая на круглом столе "Предпринимательство в массовом спорте. Бизнес или обременение", Пристансков перечислил и другие необходимые льготы. В частности, вычет из налоговой базы по налогу на прибыль расходов на пожертвования спортивным организациям или на вклады на имущество своим дочерним и зависимым компаниям по спортивной направленности. Такого рода примеры уже есть в части религиозных организаций и отдельных НКО.

"Второе - вычеты из налоговой базы также по налогу на прибыль стоимости спортивных объектов, которые бизнес построил и передает государству на баланс в качестве пожертвования, потому что это - не его профильная деятельность. Я прекрасно понимаю, что взять в казну объект, не имея возможности его содержать, нецелесообразно. Поэтому нужно выстраивать эту схему взаимодействия. И, конечно, вести речь об освобождении от налога на имущество спортивных объектов, которое находится в собственности бизнеса", - сказал Пристансков.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта России и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.