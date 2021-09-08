Собянин: гостиницы и общепит остаются самыми проблемными отраслями в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Гостиничная отрасль и общепит в Москве остаются самыми проблемными областями после снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сейчас в целом экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показателей даже превзошла его. Видим это не только по статистике, но и по наполняемости бюджета. <...> Хотя, конечно, самыми проблемными остаются гостиничная отрасль и общепит. Но и они постепенно выходят на нормальный уровень", - сказал Собянин в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в среду.

Он добавил, что в прошлом году экономика столицы потеряла большой объем доходов, также появились дополнительные незапланированные расходы. "Разница по бюджету составила около 600 млрд рублей. Конечно, пострадали такие отрасли, как гостиничная, общепит, отчасти розничная торговля, туристический бизнес и отрасли, которые с ним связаны. <...> Мы начинаем догонять тот уровень, который планировали еще в 2019-м с учетом инфляции. Это говорит о том, что городская экономика достаточно диверсифицированная. Если даже какие-то отрасли проседают, другие компенсируют выпадающие доходы, и экономика в целом балансирует", - сказал мэр.