Минсельхоз ожидает снижения цен на мясо

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Стоимость мяса в России будет снижаться после завершения летнего периода и сокращения спроса на эту продукцию, говорится в сообщении Минсельхоза.

"В данный момент наблюдается коррекция отпускных цен на свинину, что в ближайшее время должно отразиться и на рознице, а также стоимости мяса птицы. По оценкам профильных отраслевых союзов, завершение летнего периода и сокращение спроса на мясо будет способствовать дальнейшему снижению цен", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в Минсельхозе, в августе 2021 года цены производителей на мясо демонстрировали более умеренную динамику относительно розничных. Так, по данным Минсельхоза, стоимость килограмма свинины парной выросла на 0,7%, говядины - на 0,8%, мяса кур - на 1%, баранины - уменьшилась на 0,8%. "Незначительное повышение отпускных цен на отдельные категории мясной продукции было связано с традиционным сезонным фактором (периодом пикников)", - считают в министерстве.

Кроме того, по мнению Минсельхоза, тенденция по снижению стоимости мяса будет поддержана за счет увеличения объемов производства. В августе были практически достигнуты прошлогодние объемы по птице после спада из-за вспышки птичьего гриппа. Также благодаря загрузке новых животноводческих комплексов наблюдается положительная динамика по производству свинины, добавили в министерстве.

В министерстве также отметили, что в настоящее время продолжается снижение цен производителей на плодоовощную продукцию, что обусловлено поступлением на рынок нового урожая. Так, в августе отпускные цены на свеклу снизились на 14,5%, огурцы - на 11,2%, помидоры - на 20,8%, репчатый лук - на 11,7%, картофель - на 0,3%, яблоки - на 4,2%. "По итогам 2021 года ожидается рост производства как грунтовых, так и тепличных овощей, что поможет обеспечить стабильный уровень цен на данную продукцию. В дальнейшем этот тренд будет поддержан за счет реализации инвестиционных проектов в тепличном овощеводстве, расширения посевных площадей под овощи открытого грунта, а также увеличения мощностей хранения в РФ", - считают в Минсельхозе.