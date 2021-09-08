Регионы смогут направлять бюджетные средства на развитие агломераций

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские регионы получат большую свободу в управлении налоговыми доходами внутри субъектов, у них появится возможность направлять необходимый объем средств на развитие агломераций. Соответствующий проект поправок в бюджетное законодательство Минфин намерен в сентябре внести в Госдуму, сообщил первый замминистра Леонид Горнин во время Московского финансового форума в среду.

"Мы в ближайшее время, думаю, что сентябре, внесем в Госдуму поправки в бюджетное законодательство. Они расширят правоспособность губернаторов субъектов РФ устанавливать исключительно дифференцированные нормативы распределения налогов - налога на прибыль, налога на имущества и других базовых налоговых источников, которые составляют доходную часть субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления внутри субъекта, фокусируя внимание на агломерации", - сказал он.

По словам Горнина, инструмент позволит более эффективно перераспределять финансовые ресурсы внутри регионов.

Также замминистра добавил, что Минфин планирует уделить внимание развитию агломераций при совершенствовании межбюджетных отношений. Для этого, по словам Горнина, понятие агломерации следует закрепить законодательно.