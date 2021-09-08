Ростуризм сообщил, что стоимость отдыха в крупных городах РФ сейчас ниже уровня 2019 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Стоимость отдыха в крупных городах России с большим качественным номерным фондом в настоящее время ниже по сравнению с уровнем 2019 года, говорится в сообщении Ростуризма.

"Стоимость отдыха в крупных городах с большим качественным номерным фондом, наоборот, ниже 2019 доковидного года, действуют специальные акции, скидки", - отмечаетсяв сообщении.

В Ростуризме подчеркнули, что зафиксированный Росстатом рост цен является плановым и связан с подъемом спроса на высокие летние даты, а также отметили, что август является самым популярным туристическим месяцем, в то время как осенью цены снижаются.

По данным ведомства, наибольший рост цен летом наблюдается в сегменте 4-5 звезд на юге РФ, в прибрежных курортных территориях.

"Тем не менее, чтобы не допустить случаев недобросовестной конкуренции, не связанных с фактором сезонности и динамическим ценообразованием, Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором проводит регулярный мониторинг цен на гостиничные услуги", - добавили в ведомстве.

По данным Росстата, средняя стоимость поездки на отдых в Турцию с 31 августа по 6 сентября 2021 года выросла на 2,3%, проживания в гостиницах 1, 3-5 звезд и мотелях - на 0,3-1%. Цены на путевки в дома отдыха, пансионаты снизились на 5,4%, санатории - на 2%, проживание в гостиницах 2 звезды - на 0,4%, хостелах - на 0,3%. Тарифы на проезд в городском автобусе и газ сжиженный в среднем по России выросли на 0,1%.