Росатом обсуждает использование МБИР в Димитровграде совместно с КНР и Францией

ДИМИТРОВГРАД /Ульяновская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация Росатом обсуждает с Китаем и Францией перспективы использования строящегося в городе Димитровграде Ульяновской области многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР). Об этом в среду сообщил на совещании по строительству объекта глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

МБИР - строящийся в городе Димитровграде на базе Научно-исследовательского института атомных реакторов (АО "ГНЦ НИИАР", входит в Росатом) уникальный многоцелевой научно-исследовательский реактор на быстрых нейтронах четвертого поколения. Строительство началось в 2015 году, по плану ввод реактора в эксплуатацию намечен на 2028 год.

"Уникальность проекта в том, что примерно половина загрузки будущего объекта будет посвящена задачам Росатома, российской атомной промышленности, а половина - это будет реализация мощностей, возможностей установки для наших партнеров. Понятное дело, мировое сообщество следит за этим с большим интересом, наиболее активные переговоры идут с Китайской Народной Республикой, с нашими партнерами из Франции", - сказал он.

Лихачев уточнил, что не все страны могут себе позволить сегодня строить современные быстрые исследовательские установки. "Поэтому интерес к эксплуатации данной установки крайне высок, и мы всячески будем его подогревать, демонстрируя открытость, демонстрируя "кооперативность" в решении этого вопроса", - добавил он.

По его словам, уже сегодня, несмотря на то, что стройка находится на первоначальном строительном этапе, ведется работа по международному взаимодействию. "Мы уже всерьез работаем по созданию консорциума, международных альянсов по эксплуатации данной установки", - подчеркнул он.

МБИР - высокопоточный исследовательский реактор на быстрых нейтронах с уникальными потребительскими свойствами. С его помощью планируется проводить реакторные и послереакторные исследования, вырабатывать электроэнергию, отрабатывать новые технологии производства радиоизотопов и модифицированных материалов. Основным предназначением реактора МБИР является проведение массовых реакторных испытаний инновационных материалов и макетов элементов активных зон для ядерно-энергетических систем четвертого поколения, включая реакторы на быстрых нейтронах с замыканием топливного цикла, а также тепловые реакторы малой и средней мощности. На базе МБИР планируется создать Международный центр исследований.