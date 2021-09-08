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"СУЭК" разместил евробонды объемом $500 млн с купоном 3,375%

Инвесторы продемонстрировали значительный интерес к долговым бумагам

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) разместила пятилетние евробонды объемом $500 млн по ставке купона 3,375%. Об этом сообщает пресс-служба "ВТБ Капитал", выступившего соорганизатором размещения.

"ВТБ Капитал выступил соорганизатором выпуска пятилетних еврооблигаций СУЭК объемом $500 млн и доходностью 3,375%. Книга заявок была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике составил $1,8 млрд", - пояснил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.

Инвесторы продемонстрировали значительный интерес к долговым бумагам, что позволило несколько раз снижать ценовые параметры размещения с первоначального ориентира в 3,75-3,875% до 3,5-3,625%, затем до 3,375-3,5%, уточнил Соловьев. По его словам, в рамках транзакции 130 инвесторов оставили свои заявки. Финальная доходность выпуска составила 3,375%.

СУЭК - крупнейшая угольная компания России, существующая с 2001 года. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

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