Белый дом ожидает, что Конгресс предпримет необходимые шаги по вопросу потолка госдолга

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Белый дом ожидает, что Конгресс США поднимет потолок государственного долга или же приостановит лимит заимствований, чтобы не допустить дефолта. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.

"Это нерушимая обязанность, над которой Конгресс должен работать на двухпартийной основе", - сказал он. Как пояснил Диз, вопрос госдолга напрямую связан с теми инициативами, который Конгресс уже принял ранее. "В действительности 97% долга, о котором идет речь, связаны с действиями, которые имели место до того, как президент [США Джо Байден] вступил в должность. Даже если бы Конгресс не предпринимал никаких действий в будущем, ничего больше не делал бы в дальнейшем, то ему [все равно] пришлось бы повысить потолок государственного долга или приостановить лимит заимствований, потому что это отражение действий, которые уже были предприняты. Так что мы ожидаем, что Конгресс сделает это, сделает это, как делал исторически, как это было трижды при [предыдущем] президенте [США Дональде] Трампе", - продолжил чиновник. Диз также выразил надежду на то, что решение по потолку госдолга будет принято Конгрессом на двухпартийной основе.

Министр финансов США Джанет Йеллен в среду в письме к американским законодателям сообщила, что имеющиеся у Вашингтона резервы закончатся в октябре, глава Минфина при этом в очередной раз призвала Конгресс увеличить предел государственного долга страны. Йеллен констатировала, что промедление в том, что касается повышения потолка госдолга, "может нанести непоправимый ущерб американской экономике и мировым финансовым рынкам".

Потолок госдолга США был заморожен Конгрессом до 31 июля. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины. Ранее Йеллен не раз предупреждала Конгресс об угрозе дефолта и отмечала, что в случае, если потолок госдолга не будет увеличен к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства США выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны.

Ранее республиканцы заявили, что не поддержат повышение потолка госдолга, если президент США Джо Байден и демократы не согласятся сократить расходы или принять другие меры по сокращению госдолга.

Нынешние долговые проблемы США - наследие острого финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами. В 2019 году Конгресс приостановил лимит заимствований, или потолок долга, до 31 июля 2021 года. Эксперты предупреждают, что потенциальный дефолт может спровоцировать мировой финансовый кризис, учитывая, что большая часть мировой торговли опирается на американский доллар.