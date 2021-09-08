Две новые канатные дороги запустят на курорте «Архыз» в новом сезоне

ТАСС, 8 сентября. Две новые канатные дороги и около 2,5 км горнолыжных трасс запустят в новом горнолыжном сезоне на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии, сообщил ТАСС генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) Хасан Тимижев в среду.

«По Архызу: в этом году две канатные дороги будем устанавливать и в зимний сезон запустим, порядка 2,5 км трасс», — сказал Тимижев.

Кроме того, по его словам, ведутся переговоры с якорными инвесторами, которые займутся дальнейшим развитием курорта.

«[Они] готовы развивать Архыз и практически удваивать количество горнолыжных трасс. То есть плюс 30 км трасс в ближайшие три-четыре года ожидается», — пояснил Тимижев.

Курорт «Архыз» начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях — Романтик и Лунная Поляна — действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

АО «КСК» создали в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании, помимо «Архыза», находятся курорты «Ведучи» (Чечня) и «Эльбрус» (Кабардино-Балкария).