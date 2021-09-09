С браконьерством в российской рыбной отрасли планируют бороться с помощью дронов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Дроны придут на помощь в борьбе с нелегальным отловом рыбы в России, технологию могут внедрить в ближайшие пять лет. Об этом корреспонденту ТАСС на IV Международном рыбопромышленном форуме рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

"В ближайшее время нам помогут новые технологии: дроны и беспилотники. Сегодня в порядке эксперимента мы снимаем рыбу и морских млекопитающих, используя искусственный интеллект, а уже завтра эти же дроны будут летать и снимать рыбаков, так называемых браконьеров. Дрон сегодня позволяет делать снимки в подтверждение того, что человек явно занимается чем-то нелегальным, мы сможем считывать номера лодок и даже подключить систему распознавания лиц, так человека будет намного проще найти. Скорость раскрытия данного правонарушения будет равняться нескольким минутам", - сказал он.

Колончин также добавил, что систему могут внедрить в ближайшие пять лет, однако для этого необходимо создать парк дронов и специально обученный персонал, а для этого потребуется дополнительное финансирование. Также в какой-то степени необходимо будет отрегулировать законодательство.

Директор ВНИРО отметил, что сейчас в России проблема браконьерства развита не в таких масштабах, как в 1990-е годы. Нелегальный вылов крабовых снизился практически до нуля, а вот осетровых остался на том же уровне. Браконьерство опасно тем, что добыча идет запрещенными снастями в запрещенное время и в не установленном количестве, что ведет к исчезновению целых поколений водных биоресурсов. По мнению Колончина, необходимо лучше контролировать рынки сбыта, чтобы нелегальную рыбу невозможно было продать, а также делать доступными легальные квоты на отлов рыбы. На сегодня за незаконную деятельность браконьерам грозит наказание - начиная от штрафа в несколько сотен тысяч рублей с конфискацией имущества и заканчивая уголовной ответственностью.

IV Международный рыбопромышленный форум является крупнейшим отраслевым мероприятием. Он проходит на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" и продлится до 10 сентября. В нем принимают участие более 350 российских и зарубежных компаний. Главная тема деловой программы-пути развития отрасли в условиях пандемии. Участники форума обсуждают вопросы, касающиеся рыбной отрасли: от вылова, переработки морепродуктов и доставки улова конечному потребителю до судостроения и ремонта, финансовых и страховых услуг и научного сопровождения. ТАСС выступает официальным информационным партнером мероприятия.