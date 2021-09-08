Эксперт: рыбная продукция не может стать источником заражения коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Пищевая рыбная продукция во всех ее видах - от свежей до консервированной - не может служить источником заражения человека коронавирусной инфекцией. Об этом в среду в интервью ТАСС на площадке IV Международного рыбопромышленного форума рассказал директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН для связи с Россией Олег Кобяков.

"Я уполномочен заявить от имени ФАО, что рыбная продукция не может служить переносчиком возбудителя коронавируса, она безопасна. Это касается и свежей, и замороженной, и, тем более, консервированной продукции", - сказал Кобяков.

Ранее летом-осенью 2020 года ограничения на ввоз рыбной продукции из России ввели региональные власти Китая. С начала 2021 года китайская сторона остановила 20 партий российской продукции, в которой были обнаружены биоматериалы коронавируса, следует из данных Россельхознадзора.

Олег Кобяков подчеркнул, что страны в праве вводить меры национального регулирования, соответствующие права им предоставлены документами Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и другими международными организациями. По его словам, ФАО предоставляет правительствам и частным компаниям информацию о продуктовых рынках и продовольственной безопасности для того, чтобы они принимали качественные решения.