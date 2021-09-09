"Ъ": у игровых сервисов возникли проблемы с доступом после блокировок VPN-сервисов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Крупные игровые и стриминговые сервисы начали испытывать сложности с доступом. Операторы связывают это с началом блокировок VPN-сервисов, которые проводятся по распоряжению Роскомнадзора, сообщает газета "Коммерсантъ" в среду.

Среди сервисов, у которых возникли сложности, есть Avito, World of Tanks, World of Warships, Twitch, Flashscore. В сервисе Flashscore газете сообщили, что знают о проблемах, но пока не установили причину. "Мы знаем о трудностях, с которыми пользователи сталкивались в последние дни. Мы исследуем проблему с нашей стороны, в частности техническую инфраструктуру, но пока не нашли точную причину сбоя", - рассказали в сервисе.

Ранее World of Tanks связал сложности с доступом с начавшейся блокировкой VPN-сервисов интернет-провайдерами, которая проводится по распоряжению Роскомнадзора. Там считают, что в процессе блокировок VPN-сервисов было затронуто множество UDP-портов, из-за чего возникают проблемы со входом и отключаются сервисы во время игры.

В Роскомнадзоре считают, что проблемы ресурсов не связаны с новыми ограничениями. "При реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались", - рассказали газете в ведомстве.

Источники "Коммерсанта" в "большой четверке" операторов сообщили, что уже протестировали собственные сети. Собеседники газеты считают, что сложности возникли из-за работы оборудования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которое Роскомнадзор установил на сетях в рамках закона о "суверенном Рунете". Также изданию рассказали, что операторы обратились в подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" и попросили дать разъяснения по ситуации, но ответа не получили. В "Вымпелкоме" газете пояснили, что оборудование оператора работает в штатном режиме, в последнее время сбоев не зафиксировано. "Но на сети по закону установлены сторонние технические средства, деятельность которых мы не контролируем. Потенциально они могут оказывать воздействие на пропуск трафика", - сообщили изданию в компании.

Ранее Роскомнадзор начал ограничивать доступ к двум VPN-сервисам VyprVPN и Opera VPN и еще шести другим сервисам VPN. которые используются для обхода блокировок и защиты своей конфиденциальности в интернете. Чтобы ограничения не затронули российские компании, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах и не нарушают законодательство, сформированы так называемые белые списки.