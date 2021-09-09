Почти половина опрошенных россиян при поиске работы рассматривают удаленку в другом городе

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Почти половина россиян (45% респондентов) при поиске подходящей вакансии рассматривают возможность удаленной работы в другом городе, показал проведенный Райффайзенбанком опрос (результаты имеются в распоряжении ТАСС).

"Среди россиян, искавших работу с марта 2020 года, 45% рассматривали вариант удаленной работы в другом городе. <…> Почти половина из них (43%) рассчитывали повысить свой доход, работая в другом городе", - отметили в пресс-службе банка.

При этом каждый пятый (22%) хотел бы благодаря удаленке получить работу в желаемой компании, которая не представлена в его городе. Еще 7% респондентов хотели бы таким образом найти работу по специальности. По мнению респондентов, в родном городе их профессия не востребована, показал опрос. Кроме того, почти треть опрошенных хотели бы работать удаленно по личным причинам: 22% мечтают переехать поближе к морю, а 6% - жить рядом с родственниками.

Опрос также показал, что подавляющее большинство (77% респондентов) искали работу, чтобы повысить свой доход. Вторая по полярности причина - потеря предыдущего места. Ее назвали 16% опрошенных. Остальные участники опроса заявили, что стремились таким образом найти более комфортное место работы. Так, 7% признались, что потеряли интерес к текущим задачам и отдалились от команды на удаленке. Еще 6% респондентов не смогли адаптироваться к изменениям на рабочем месте, произошедшим из-за пандемии. Столько же решили уйти из-за того, что работодатель не заботился об эпидемиологической безопасности сотрудников и не организовал удаленную работу.

Опрос проводился среди 2 тыс. жителей крупных городов России. Более 70% опрошенных работают в найме, еще 10% - самозанятые либо владельцы бизнеса. Половина опрошенных имеют доход от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, четверть - менее 30 тыс., 15% получают от 60 тыс. до 90 тыс. рублей, 7% - более 90 тыс. рублей. За последние 18 месяцев новую работу искали 45% респондентов.