Опрос: большинство россиян готово потратить на покупку телефона не более 20 тыс. рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян (более 60%) готово потратить на покупку телефона не более 20 тыс. рублей, выяснили "Сберстрахование" и медиахолдинг Rambler&Сo, опросив свыше 32 тыс. респондентов (результаты опроса есть в распоряжении ТАСС).

Отмечается, что наибольшее число потенциальных покупателей (42%) готово отдать за смартфон от 10 до 20 тыс. рублей, 18% не собираются тратить на телефон больше 10 тыс. рублей. В то же время 22% россиян готовы приобрести гаджет по цене от 20 до 40 тыс., 12% - от 40 до 80 тыс., а 6% - дороже 80 тыс. рублей.

По данным опроса, причиной покупки нового телефона чаще всего становится поломка старого - так ответил 71% респондентов. Для 18% опрошенных веской причиной для смены гаджета служит выход новой модели на рынке, 11% начинают пользоваться новым смартфоном, потому что получили его в подарок. Каждый четвертый опрошенный (25%) меняет смартфон раз в три года, 15% - раз в пять лет, 13% - раз в два года, 3% - раз в год и 1% - чаще раза в год.

Самостоятельно смартфоны купило почти 70% владельцев: 41% - в офлайн-магазинах и 27% - на онлайн-площадках. 18% опрошенных получили свои гаджеты в подарок. Самой популярной маркой смартфонов является Samsung - их предпочло 29% опрошенных. На втором и третьем месте у потребителей стоят марки Huawei (19%) и iPhone (14%). 38% респондентов ответили, что используют телефон в первую очередь для звонков, а общение в мессенджерах выбирает 21%. Для работы гаджет нужен 24% опрошенных, а 17% используют смартфон в основном для развлечений. При этом почти каждый четвертый пользуется телефоном более пяти часов в день, каждый пятый - 2 3 часа в день, а каждый десятый - менее часа.