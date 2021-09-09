Академия тропических наук создала на Хайнане механизм внедрения селекционных разработок

ХАЙКОУ /Китай/, 9 сентября. /ТАСС/. Китайская академия тропических сельскохозяйственных наук (CATAS) создала в городе Санья на острове Хайнань открытый механизм для развития аграрного сектора за счет использования достижений в области селекции растений. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, проект реализуют лабораторный центр и научно-исследовательский комплекс в инновационной зоне "Ячжоувань" (также известна как наукоград "Бухта "Ячжоу") при участии филиалов нескольких ведущих китайских вузов. Программа пользуется активной поддержкой правительства КНР, которое планирует создать на Хайнане "Селекционную кремниевую долину". В задачи этой комплексной структуры входит не только научно-исследовательская деятельность, но и широкое внедрение разработок в сельском хозяйстве путем взаимодействия с заинтересованными организациями и частными лицами.

"Наши исследования и наблюдения за вредоносными факторами, препятствующими развитию растений, приносят новые плоды. На Хайнане постепенно формируются признанные селекционные бренды", - заявил заместитель главы CATAS Го Аньпин.

Как он уточнил, климат в Санья идеально подходит для выведения жизнестойких сельскохозяйственных культур. Го Аньпин уточнил, что в этой части Хайнаня прекрасные почвы. "Все это позволяет выращивать растения круглый год", - добавил замглавы академии.

Над новыми сортами риса и прочих аграрных продуктов работают более 100 высокопрофессиональных специалистов CATAS. Они стремятся создать растения, способные успешно произрастать при наличии опасных сорняков, насекомых и болезней, которые могут привести к гибели урожая. При содействии властей происходит регулярная модернизация исследовательских технологий, благодаря чему, как ожидается, селекционная база в "Ячжоувань" будет постоянно создавать новые перспективные разработки.

Ведущий центр селекции растений КНР

Хайнань играет ключевую роль в китайской программе семеноводства. Селекционные проекты, осуществляемые на территории провинции, ежегодно привлекают внимание нескольких сот научно-исследовательских организаций, ведущих вузов и предприятий. В них участвуют тысячи специалистов из разных регионов Китая, а также из других стран. С разработками в Санья тесно связана судьба ведущего китайского селекционера, "отца гибридного риса" Юань Лунпина (1930-2021), который в течение последних более чем 50 лет регулярно приезжал туда зимой.

Согласно планам правительства КНР, на острове в ближайшие годы должен быть создан развитый научно-производственный комплекс, способный стимулировать интенсивное развитие сельского хозяйства всей страны. Предполагается, что благодаря объектам, расположенным на территории инновационной зоны "Ячжоувань", власти смогут существенно усилить продовольственную безопасность Китая.