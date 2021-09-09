Reuters: авиакомпании США поддержат инициативу по переходу на экологически чистое топливо

ТАСС, 9 сентября. Организация Airlines for America, объединяющая американских авиаперевозчиков, планирует объявить в четверг, что поддержит инициативу Белого дома по внедрению экологически чистого авиационного топлива. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, авиакомпании поставят перед собой цель произвести и внедрить 3 млрд галлонов экологически чистого авиационного топлива к 2030 году. В марте 2021 года Airlines for America поставила перед собой цель произвести и внедрить 2 млрд галлонов экологически чистого топлива, изготовленного из такого сырья, как использованное растительное масло и животный жир.

По информации Reuters, Белый дом в четверг проведет заседание, на котором будет обсуждаться стратегия администрации Байдена по достижению нулевого выброса парниковых газов в авиационном секторе к 2050 году. Как сообщил агентству заместитель советника президента по вопросам климата Али Заиди, для достижения "реального прогресса к концу этого десятилетия" необходимо оперативно внедрять "инновации и инфраструктуру, необходимые для перехода на более экологичные виды топлива".

В августе 2021 года Reuters сообщал, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность назначить 2050 год рубежом, после которого американская авиация откажется от использования ископаемого топлива в рамках борьбы с изменением климата. США и Европа пытаются найти способы стимулировать производство и использование топлива из возобновляемых источников, которое обходится в несколько раз дороже стандартного авиационного. Экологичное авиационное топливо в настоящее время составляет лишь мизерное количество по сравнению с долей общего использования авиакеросина.