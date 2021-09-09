Вывоз отработавшего топлива с первых энергоблоков Белоярской АЭС займет около двух лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Отработавшее ядерное топливо с первых энергоблоков Белоярской АЭС в Свердловской области будет вывезено за два года, сообщили ТАСС в пресс-службе Белоярской АЭС.

"Срок выполнения работ по вывозу составит около двух лет после завершения строительства необходимой инфраструктуры на ФГУП "ПО "Маяк". Сейчас вопрос строительства решается на уровне Госкорпорации "Росатом", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе станции ТАСС сообщали, что Белоярская АЭС продолжит работы по вывозу отработавшего ядерного топлива с первых энергоблоков станции после 2025 года. Работы по вывозу топлива будут выполняться после завершения строительства отделения на ФГУП "ПО "Маяк".

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.