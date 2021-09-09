Наукоград в городе Санья на Хайнане создал центр гражданских законодательных инициатив

ХАЙКОУ /Китай/, 9 сентября. /ТАСС/. Зона инноваций "Ячжоувань" в китайском городе Санья на острове Хайнань создала центр гражданских законодательных инициатив, который, как ожидается, будет способствовать укреплению юридической основы для развития науки и техники. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как уточнило издание, в Китае насчитывается всего 22 аналогичные структуры. Они изучают мнения различных групп населения, учитывают их пожелания в процессе подготовки новых законопроектов или внесения поправок в уже существующие нормативно-правовые акты.

"Наукоград "Ячжоувань" - одна из ключевых зон инновационного развития Хайнаньского порта свободной торговли, ее задача - стимулировать развитие сельского хозяйства и отраслей, связанных с морем, - прокомментировала создание центра законодательная комиссия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент). - Благодаря этому центру будут рассматриваться предложения высокотехнологичных компаний и научно-исследовательских организаций. Деятельность по формированию правовых норм на уровне региона станет более целенаправленной".

Предполагается, что создание такого органа в Санья позволит эффективнее решать широкий перечень вопросов, связанных с разработкой и внедрением в производство последних изобретений. Одна из ключевых задач - стимулировать продвижение целого ряда селекционных проектов, для осуществления которых власти планируют активно привлекать передовые высокотехнологичные предприятия и профессиональных специалистов.

"Ячжоувань" находится на побережье Южно-Китайского моря и входит в число 11 ключевых инновационных проектов развития Хайнаньского порта свободной торговли. Площадь участков, отведенных для размещения наукоемких предприятий и прочих инфраструктурных объектов, превышает 26 кв. км. На территории наукограда находится одна из ведущих селекционных баз КНР и центр морских глубоководных исследований.